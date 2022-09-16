لبنان: مودع احتجز رهائن بمصرف في الغازية مطالبًا بأمواله ثم سلّم نفسه

2022/09/16 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام أحد عملاء بنك في منطقة الغازية بقضاء صيدا، باحتجاز رهائن مطالبا باسترداد أمواله وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح الجمعة.

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