2022/09/16 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الجمعة 2022-09-16 مئات المركبات تنطلق من المحافظات لنقل زوار كربلاء...

ظهرت المقالة ملف الأربعينية..مئات المركبات تنطلق من المحافظات لنقل زوار كربلاء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف الأربعينية..مئات المركبات تنطلق من المحافظات لنقل زوار كربلاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف الأربعينية..مئات المركبات تنطلق من المحافظات لنقل زوار كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).