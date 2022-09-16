2022/09/16 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد تقرير اشرفت عليه شبكة “نيريج”، المختصة بالتحقيقات الاستقصائية الميدانية، ان...

ظهرت المقالة مليارات الدولارات تهرّب من العراق والإقليم ..



مهربون و شراء جنسيات وعقارات بالخارج أولاً على المسلة.

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