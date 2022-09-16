بريطانيا: طعن ضابطي شرطة وسط لندن

2022/09/16 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية تعرض ضابطين للطعن في ساحة ليستر في العاصمة لندن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بجروح خطيرة.وقال متحدث باسم شرطة العاصمة في بيان: “يوم الجمعة، حوالي الساعة السادسة صباحا، واجه عناصر الشرطة رجلا يحمل سكينا في منطقة ليستر سكوير، مما أدى إلى إصابة […]

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