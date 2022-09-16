كربلاء:صور من زيارة الاربعين فجرا

2022/09/16 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية من

منطقة بين الحرمين في كربلاء فجر اليوم

16/9/2022 بعدسة مصور وكالة نون الخبرية

بعدسة عمار الخالدي

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