كربلاء:صور من زيارة الاربعين فجرا



كربلاء:صور من زيارة الاربعين فجرا
2022/09/16 | 11:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية من

منطقة بين الحرمين في كربلاء فجر اليوم

16/9/2022 بعدسة مصور وكالة نون الخبرية 

بعدسة عمار الخالدي

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