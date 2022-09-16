للمرة الثالثة خلال شهر .. اقتحام البنوك في لبنان يستمر

2022/09/16 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

اقتحم مودع لبناني، اليوم الجمعة، بنك "بيبلوس" الواقع في مدينة الغازية جنوب لبنان برفقة شخص آخر، لتكون هذه ثالث عملية اقتحام للبنوك خلال فترة قصيرة.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فأن "الشاب استخدم سلاحا وهدد به الموظفين أثناء اقتحامه للبنك، وبعد حصوله على وديعته التي كانت قيمتها 19200 دولار، سلم نفسه إلى الأمن".

وقبل يومين، اقتحمت سالي حافظ فرع مصرف بلوم بنك بمحلّة السوديكو في العاصمة بيروت، حيث تملك مبلغا ماليا يصل لـ 20 ألف دولار أمريكي، وبعد عدم موافقة البنك على عملية السحب ، اقدمت على اقتحام البنك حاملة سلاحا لتهديدهم واجبارهم على سحب اموالها.

يعاني المودعون اللبنانيون من احتجاز أموالهم في المصارف التي تعجز عن ردها نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أصاب الدولة وكافة مرافقها، ويتم تسديد الودائع بالليرة اللبنانية وفق سعر 8 آلاف ليرة للدولار، فيما يبلغ بالسوق حوالى 25000 ليرة.

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