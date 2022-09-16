كربلاء.. أزمة وسائل النقل تجبر آلاف الزائرين على العودة سيراً على الأقدام (فيديو)

2022/09/16 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

افاد مراسلنا، اليوم الجمعة، بعودة اعداد كبيرة سيرا على الاقدام من كربلاء، من المشاركين في احياء اربعينية الامام الحسين (ع).

وأظهر مقطع فيديو تلقته (بغداد اليوم)، عودة الزوار المشاركين باحياء اربعينية الامام الحسين (ع) من محافظة كربلاء سيرا على اقدامهم، بعد ازمة وسيلة النقل وعدم توفرها لنقل الجميع.

واكد مراسلنا أن "ازمة وسائل النقل اجبرت الزوار على العودة سيرا على اقدامهم".

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