وطني الصالات يصل إلى بيروت تحضيراً لخوض وديتين أمام لبنان

2022/09/16 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلَ، صباح اليوم الجمعة، وفدُ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات إلى العاصمةِ اللبنانيّة بيروت، وذلك تحضيراً لخوضِ مباراتين وديتين أماممنتخبِ لبنان استعداداً لبُطولةِ نهائياتِ كأس آسيا.

وكان منتخبنا قد خاضَ مباراتين أمام منتخبِ أوزبكستان في مدينةِ طشقند، خسرَ في الأولى بنتيجة ( 5 – 4 )، وفازَ في الثانيّةِ بهدفينمقابل لا شيء.

وتقامُ المباراة الأولى يوم السبت عند الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت ( بغداد ) على صالةِ السد، والثانيّة في التوقيت نفسه والصالة نفسها يومالاثنين.

ووقعَ منتخبنا الوطنيّ ضمن المجموعةِ الأولى لبُطولةِ آسيا الى جانبِ الكويت المضيفة وتايلاند وسلطنة عمان، في حين وقعَ لبنان في المجموعةِالثالثة إلى جانبِ إيران وإندونيسيا وتايوان.

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