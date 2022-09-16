الشرطة البريطانية: شرطيان يتعرضان للطعن وسط لندن

2022/09/16 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة متروبوليتان البريطانية، صباح الجمعة، إن ضابطي شرطة تعرضا للطعن في وسط العاصمة، لندن.

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