2022/09/16 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عن مخاطبتها وزارة المالية لإطلاق المستحقات المالية للعلوميين، فيما أوضحت بشأن قرار ترفيع حملة شهادات الاعدادية.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن “الأمانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من الأمانة العامة بخصوص مستحقات العلوميين وترفيع حملة شهادات الاعدادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الأمانة العامة بخصوص مستحقات العلوميين وترفيع حملة شهادات الاعدادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الأمانة العامة بخصوص مستحقات العلوميين وترفيع حملة شهادات الاعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).