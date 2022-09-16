2022/09/16 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، لنشر الوعي حول الاستنفاد المستمر لطبقة الأوزون، وكيف يؤثر ذلك على بيئتنا، حيث تم إقراره من الأمم المتحدة في عام 1994، وتم اعتبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “16 سبتمبر” اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون المركز الخبري الوطني.

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