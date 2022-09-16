لبنان.. شهود عيان يؤكدون اقتحام فرع لبنك بلوم في بيروت

2022/09/16 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل لبنان ثاني حادث اقتحام لمصرف، الجمعة، استمرارا لمسلسل محاولة حصول المودعين على مدخراتهم بقوة السلاح.

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