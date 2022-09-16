بالصور:وزير الصحة الايراني في كربلاء

2022/09/16 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي وزير الصحة في

الجمهورية الاسلامية الايرانية مهران

عين اللهي والوفد المرافق له بحضور

القنصل العام للجمهورية الاسلامية

الايرانية في كربلاء المقدسة

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