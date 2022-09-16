2022/09/16 | 12:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:وزير الصحة الايراني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نصيف جاسم الخطابي وزير الصحة في
الجمهورية الاسلامية الايرانية مهران
عين اللهي والوفد المرافق له بحضور
القنصل العام للجمهورية الاسلامية
الايرانية في كربلاء المقدسة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:وزير الصحة الايراني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:وزير الصحة الايراني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).