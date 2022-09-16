الكاظمي يوجه بارسال عجلات الى كربلاء المقدسة لنقل الزائرين

2022/09/16 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

_اليو_م الجمعة، الجهات المعنية بإرسال

سيارات وعجلات الى محافظة كربلاء

المقدسة لنقل الزائرين الى محافظاتهم

وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل محافظ

كربلاء المقدسة.

وقال المك

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