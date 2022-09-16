متجاوزة المدد القانونية.. ضبط 4 حاويات مخالفة للشروط

2022/09/16 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقال بيان الهيئة وتلقته (بغداد اليوم)، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي يتمكن من ضبط حاويات عدد (4) تحتوي (دراجات نارية جديدة و مستعملة مختلفة الاحجام والانواع، عوازل ومستلزمات كهربائية)".

واكد البيان أن "جميع الحاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لكونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".واشار الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر".

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