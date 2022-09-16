وزير الموارد يبحث مع الجانب السوري ملف أزمة المياه والتغير المناخي

2022/09/16 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

بحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الجمعة، مع الجانب السوري ملف أزمة المياه والتغير المناخي.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس بحضور الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي و تمام رعد وزير الموارد المائية السوري والقائم بالاعمال العراقي في دمشق ياسين شريف".

واضاف ان "اللقاء تم خلاله التباحث حول القضايا المشتركة بين البلدين في الشأنين المائي والبيئي في ظل تحديات تناقص واردات المياه وتطرف التغير المناخي واثارهما السلبية على تقليص المساحات الزراعية والمشاريع الأروائية وضرورة التنسيق للعمل المشترك بين البلدين".

وتابع البيان ان "اللقاء شدد على تسخير العلوم والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب وتوحيد الخطاب في المحافل الدولية، من اجل الحصول على حقوق البلدين المائية من دول المنبع".

وبين ان "اللقاء اشار الى أهمية توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات أوسع كتبادل البيانات وإنشاء محطات الرصد المشترك والتطبيقات البحثية لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام والتكيف مع التغيرات المناخية".

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