2022/09/16 | 13:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gVEdOil6VpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تكريم الراحل إحسان المنذر بإطلاق لحنه الأخير "كل لحظة وأنت بخير) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تكريم الراحل إحسان المنذر بإطلاق لحنه الأخير "كل لحظة وأنت بخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).