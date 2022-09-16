بعثة الميناء تحلق إلى أربيل

2022/09/16 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجهت بعثة فريق الميناء بكرة القدم، إلى محافظة أربيل للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للموسم الجديد.ومن المقرر أن يتخلل المعسكر إقامة 3 مباريات تجريبية مع الفرق التي تعسكر هناك.وسيشهد المعسكر التحاق بقية المحترفين ببعثة الفريق، حيث سبق وأن أعلن الميناء تعاقده مع الدولي البنمي رودريكو ميلر والمغربي عبد الحكيم اقليدو والغيني […]

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