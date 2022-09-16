أردوغان: تمنيت لو ذهب الأسد إلى أوزباكستان لأتحادث معه هناك

2022/09/16 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت صحيفة حرييت، اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى رغبة في لقاء نظيره السوري بشار الأسد، لو حضر قمة في أوزبكستان، التي لم يشارك فيها.

ونشر التقرير بعد أن قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق في الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي نقيض من الحرب السورية.

وذكر عبد القادر سلفي، وهو كاتب عمود في صحيفة حرييت، أن أردوغان أدلى بهذه التصريحات عن الأسد في اجتماع مغلق لحزبه الحاكم، يوم الإثنين.

ونقل سلفي عن أردوغان في الاجتماع “أتمنى لو ذهب الأسد إلى أوزبكستان، لتحدثت معه، لكنه لا يستطيع الذهاب إلى هناك”.

ونقل عن أردوغان أنه “خاض الحرب ضد المتمردين للحفاظ على سلطته، اختار حماية سلطته، كان يرى أن بوسعه حماية المناطق التي يسيطر عليها، لكنه لم يستطع حماية مناطق واسعة”

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