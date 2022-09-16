2022/09/16 | 13:29 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط توجه باستنفار الجهود مع وصول الزيارة الأربعينية ذروتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/16 | 13:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط توجه باستنفار الجهود مع وصول الزيارة الأربعينية ذروتها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط توجه باستنفار الجهود مع وصول الزيارة الأربعينية ذروتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).