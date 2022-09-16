النائب العام بدبي يطعن بحكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للدنمارك

2022/09/16 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم النائب العام في دبي، عصام الحميدان، الجمعة، طعنًا في محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه الذي يحمل الجنسية البريطانية المطلوب للسلطات الدنماركية.

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