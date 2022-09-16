اقتحام 4 مصارف تجارية في لبنان والسلطات تقرر إغلاق كافة البنوك – عاجل

2022/09/16 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

اعلنت لبنان، اليوم الجمعة، إغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين المقبل، على خلفية استمرار عمليات اقتحام البنوك في البلاد.

وقالت الجمعية في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر إغلاق كافة المصارف لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاثنين المقبل".واقتحم مودعون 4 مصارف تجارية في عدد من المناطق اللبنانية بينها العاصمة بيروت، خلال فترة قصيرة.

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