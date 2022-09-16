شاهد لحظة سقوط أحد أفراد الحرس الملكي اثناء مراسم تشييع الملكة إليزابيث

2022/09/16 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

تداولت وسائل اعلام ومنصات اجتماعية مقطع فيديو لسقوط أحد أفراد الحرس الملكي الحارس لنعش الملكة إليزابيث الثانية.

ويظهر الفيديو الذي تابعته (بغداد اليوم)، لحظة سقوط احد افراد الحرس الملكي، بقوة مغشيا عليه، في قاعة قصر وستمنستر أثناء عرض النعش أمام طوابير المعزين.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن "سبب الإغماء بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرض له فرد الحرس الملكي أثناء مراسيم وطقوس نقل نعش الملكة الراحلة".

ووُضِع نعش الملكة إليزابيث على منصة تُعرف باسم كاتافالك catafalque، وهو إطار خشبي مزخرف لنعوش الأشخاص المميزة، وستظل هناك حتى موعد جنازتها الاثنين المقبل، وخلال هذه الأثناء يتم حراسة المنصة على مدار الساعة من قبل أفراد وحدة Sovereign’s Bodyguard الخاصة بحراسة أفراد العائلة الملكية، ووحدة Yeoman Warders الخاصة بحماية برج لندن، وHousehold Division الموكلين بنقل النعش.

وفتحت أبواب القاعة في الساعة 5 مساء يوم الأربعاء الماضي والمصادف 14 من ايلول، بعد أن دخل الملك تشارلز الثالث بمسيرة مؤثرة من قصر باكنغهام، محاطًا بأسرته، واصطف الآلاف من الأفراد في طوابير في الشوارع بينما ينتظرون الدخول لوداع إلملكة الراحلة.

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