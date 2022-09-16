هيئة الآثار تحصي المواقع التاريخية في عموم العراق وتلخص معوقات عملها

2022/09/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت هيئة الآثار والتراث، اليوم

الجمعة، المواقع التاريخية (الآثارية)

في عموم العراق، فيما لخصت أبرز

التحديات التي تواجه عملها.

وقال مدير إعلام الهيئة التابعة لوزارة

الثقافة والسياحة والآثار حاكم الشم

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