وزير النفط يوجه باستنفار الجهود لتوفير الوقود مع وصول الزيارة الأربعينية ذروتها

2022/09/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النفط احسان عبد الجبار

اسماعيل، اليوم الجمعة، باستنفار جميع

إمكانات الوزارة لتقديم الخدمات وتوفير

الوقود ونقل الزائرين.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وزير النفط احسان عبد

ال

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