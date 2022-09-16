كربلاء.. انقاذ صبي من عملية بتر قدمه خلال زيارة الاربعين (فيديو)

2022/09/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق طبي متخصص من مستشفى الامام

زين العابدين (عليه السلام)، في كربلاء،

من انقاذ صبي وعلاجه بدل بتر ساقه.

وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي،

الدكتور ستار الساعدي، اليوم الجمعة،

في حديث لوكالة ن

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