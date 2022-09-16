دولة خليجية تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

2022/09/16 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

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