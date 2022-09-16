2022/09/16 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cuHsjUwgBqM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تحرك جيشها لـ العراق لمحاربة ايران.. ما حقيقة ذلك ؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تحرك جيشها لـ العراق لمحاربة ايران.. ما حقيقة ذلك ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).