2022/09/16 | 13:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kp81DqCZLVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفهداوي: تخاذل "واضح" من نواب الأنبار في ملف المغيبين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفهداوي: تخاذل "واضح" من نواب الأنبار في ملف المغيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).