داعش يغتال مدنيا قرب مسجد في اطراف الطارمية شمالي بغداد

2022/09/16 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد.

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغتيال داعش لمواطن في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم ) إن "عصابات داعش الارهابية اغتالت المواطن عبدالرحمن شحاذه صالح المشهداني منطقة البو خالد قرب جامع الاسراء والمعراج الطارمية شمالي بغداد".

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