اغتيال النائب العام ونائبته في لوغانسك

2022/09/16 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت السلطات بمقتل النائب العام ونائبته في (جمهورية لوغانسك الشعبية) جرّاء تفجير إرهابي وقع وسط مكتبه صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس (جمهورية لوغانسك) ليونيد باشنيك في بيان: "اليوم، نتيجة لعمل إرهابي، قُتل المدعي العام سيرغي غورينكو ونائبته يكاترينا ستيغلينكو.



وأظهر الانفجار الذي وقع في مبنى مكتب المدعي العام لـ(جمهورية لوغانسك الشعبية) أن نظام كييف قد تجاوز كل الحدود الممكنة..



تؤكد حادثة اليوم مرة أخرى أن أوكرانيا، في ظل قيادتها الحالية، دولة إرهابية، ونظمت السلطات القانونية عملية بحث عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة..



الوضع في الجمهورية تحت السيطرة، نحن سكان لوغانسك لا ينبغي أن نستسلم للذعر، لأن هذا هو بالضبط ما تهدف إليه أعمال الإرهابيين".

إلى ذلك ذكرت السلطات المحلية في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في مبنى مكتب المدعي العام وسط لوغانسك أسفر عن وقوع إصابات.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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