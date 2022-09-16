2022/09/16 | 14:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: im0iSAk_6As

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي : العراق يحتاج إلى 200 سنة لإتلاف المخدرات المضبوطة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي : العراق يحتاج إلى 200 سنة لإتلاف المخدرات المضبوطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).