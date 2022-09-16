هل يمهد اكتتاب

2022/09/16 | 14:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: من المتوقع أن يعطي ما حدث في اكتتاب شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية بدبي، وتغطيته خلال الساعات الأولى وسط إقبال كبير غير متوقع ضوء أخضر لقطار الاكتتابات الأولية الحكومية وشبه الحكومية عربيا للتحرك بوتيرة أسرع مما كانت عليه …

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