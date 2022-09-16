رمي مباشر واغتيال مدني.. تفاصيل هجوم

2022/09/16 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادكشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي شنته عصابات داعش قبل قليل في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عصابات داعش أقدمت على اغتيال مواطن بالقرب من أحد جوامع قضاء الطارمية".وأضاف، أن "التنظيم الإرهابي أقدم على اغتيال المواطن من خلال الرمي المباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ويشهد قضاء الطارمية بين فترة وأخرى، هجمات متعاقبة لعصابات داعش تستهدف المدنيين العزل، فيما تواصل القوات الأمنية حملاتها المستمرة للقضاء على معاقل التنظيم في القضاء.

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