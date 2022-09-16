بالارقام.. تعرف على عدد الوافدين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية العراقية

2022/09/16 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية،

اليوم الجمعة، احصائية لأعداد

الوافدين والمغادرين، عبر المنافذ

الحدودية البرية، للمشاركة في الزيارة

الأربعينية.

وقال المتحدث باسم المنافذ، علاء الدين

القيسي، إن "

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