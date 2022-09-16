2022/09/16 | 14:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات يحتجون داخل مسجد الإمام الأعظم في بغداد وقوات حفظ القانون تنتشر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/16 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات يحتجون داخل مسجد الإمام الأعظم في بغداد وقوات حفظ القانون تنتشر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات يحتجون داخل مسجد الإمام الأعظم في بغداد وقوات حفظ القانون تنتشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).