جمعية المصارف بلبنان تقرر الإقفال في 19 و20 و21 سبتمبر شجبا

2022/09/16 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت جمعية المصارف في لبنان، الجمعة، الإقفال 3 أيام في 19، 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري وذلك شجبًا "للاعتداءات المتكررة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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