ثلاث سنوات بلا خليفة.. حين أعاد الظاهر بيبرس الخلافة العباسية في القاهرة

2022/09/16 | 14:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان إحياء الخلافة العباسية بعد سقوطها بثلاث سنوات، وانتقالها من بغداد إلى القاهرة، ثم إعادة الحديث عنها وأهميتها في عصر العثمانيين؛ دليلا على أهمية هذه المسألة في الوعي الجمعي للعالم الإسلامي.

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