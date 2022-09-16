2022/09/16 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدر زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون في ختام الاجتماعات بيان “إعلان سمرقند”، تضمن عددا من النقاط والمسائل الإقليمية والدولية.وفي مايلي أبرز نقاطه: * أعلن قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون عدم السماح بالتدخل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمة شنغهاي تصدر “إعلان سمرقند” المركز الخبري الوطني.

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