2022/09/16 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت قوات فرقة العباس القتالية،اليوم الجمعة ،القبض على مجموعة خارجة عن القانون تستقل دراجات نارية وتحمل آلات حادة وتضايق الزائرين وتقوم بأعمال تسليب.وذكر بيان لاعلام الفرقة تلقاه/المركز الخبري الوطني/ان “آمر سرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مجموعة تستقل دراجات نارية وتسلب الزائرين تحت تهديد السلاح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مجموعة تستقل دراجات نارية وتسلب الزائرين تحت تهديد السلاح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مجموعة تستقل دراجات نارية وتسلب الزائرين تحت تهديد السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).