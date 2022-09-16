2022/09/16 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد يوم الجمعة مصرع المدعي العام لجمهورية لوغانسك الشعبية، المدعومة من روسيا والمعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، ونائبه حتفهما جراء انفجار قنبلة في مكتبيهما، وفقا لمسؤولين محليين وخدمات الطوارئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنبلة مزروعة في المكتب.. مقتل اثنين من الانفصاليين بشرق أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنبلة مزروعة في المكتب.. مقتل اثنين من الانفصاليين بشرق أوكرانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).