2022/09/16 | 15:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع...

ظهرت المقالة رويترز تسلط الضوء على الجيوش الأجنبية في سوريا ..



بينها فصائل عراقية أولاً على المسلة.

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