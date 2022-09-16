"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا".. موكب عزاء بني عامر في كربلاء فجر اليوم (فيديو)

2022/09/16 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات مصورة

لموكب عزاء بني عامر، القادم سيراً على

الاقدام من مدينة البصرة اقصى جنوب

العراق، لتقديم العزاء بمناسبة ذكرى

اربعينية الامام الحسين (ع).

> "واعتصموا بحبل الله

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