طواف حول الجنة.. كربلاء من السماء قبل يوم من الاربعين (فيديو)

2022/09/16 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، تسجيل مصور

لـ"جنة الله في الارض" كربلاء المقدسة،

وهي تحتضن الحشود المليونية المعزية في

ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه

السلام).

> #طواف

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