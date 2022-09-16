2022/09/16 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن ” نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري أشرف بنفسه على نقل زوار الإمام الحسين عليه السلام خارج مدينة كربلاء المقدسة”.وقال الشمري حسب البيان إنه ” لا يوجد أي خرق أمني خلال الزيارة”، لافتاً إلى أن “الجهد الاستخباري كان مميزاً”.وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم أمس الخميس، مشاركة أكثر من 20 مليون زائر في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة هذا العام بينهم 5 ملايين من الأجانب.

التالي

منذ 26 دقيقة

عبوة ناسفة تستهدف عجلة تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك

منذ ساعة واحدة

داعش يغتال مدنياً قرب مسجد في الطارمية شمال بغداد

منذ ساعتين

ضبط 4 حاويات مخالفة في مركز كمرك بوابة البصرة

منذ 3 ساعات

ضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

منذ 4 ساعات

غرق شاب في كركوك

منذ 4 ساعات

جريمة اغتصاب وقتل طفل عراقي تهز الرأي العام في سوريا

منذ 17 ساعة

القبض على مهرب للاسلحة بحوزته كمية منها في منزله غربي نينوى

منذ 18 ساعة

ضبط عجلة مفخخة بالأنبار

منذ 18 ساعة

الناطق باسم القائد العام: مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً بينهم 5 ملايين من الأجانب

منذ 19 ساعة

شرطة كربلاء توضح حقيقة حدوث انفجار على طريق النجف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لا يوجد أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: لا يوجد أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).