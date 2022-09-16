عبوة ناسفة تستهدف عجلة تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك

2022/09/16 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر، اليوم الجمعة، بأن عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وذكر المصدر أن “عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل واستهدفت عجلة نوع همر في منطقة وادي زغيتون قرب قرية العوادية التابعة لناحية الرشاد (٤٥كم جنوب غربي كركوك)”.

وبين ان “العجلة تابعة للفوج الاول اللواء 18 من الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية وتسببت بصابة ثلاثة من الشرطة الاتحادية”.

وأضاف المصدر، أن “المصابين نقلوا إلى مستشفى كركوك العام للعلاج وحالتهم الصحية مستقرة”.

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