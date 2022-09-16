الدفاع الروسية: إصابة 9 مراكز قيادة ووقوع 400 فرد عسكري أوكراني بين قتيل وجريح

2022/09/16 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وزارة الدفاع الروسية تقريرها اليومي عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، عن يوم الجمعة، 16 سبتمبر 2022.وجاء في التقرير الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاص، حيث تمكنت من إصابة 9 مراكز قيادة في مناطق قرى “سيفيرسك” […]

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