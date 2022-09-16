"شقيقة داعشي" تهاجم محكمة في السليمانية بالمتفجرات

2022/09/16 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمهاجمة شقيقة داعشي لمحكمة في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "هجوما ارهابيا نفذته امراة هي شقيقة معتقل لعصابات داعش الارهابية على محكمة سيد صادق بمحافظة السليمانية بالرمانات اليدوية التي لم تنفجر ".

واضاف ان "الاسلحة الخفيفة والشرطة تطوق مكان الحادث ".

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