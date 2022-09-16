إصابة 3 من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك

2022/09/16 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة 3 عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "3 عناصر من الشرطة الاتحادية اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة على دورية امنية في وادي زغيتون في اطراف ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك".

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