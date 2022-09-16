تداول فيديو حوت ضخم نافق على أحد شواطئ قطر.. ووزارة البيئة تُعلق

2022/09/16 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، الجمعة، رصد حوت نافق على أحد شواطئ البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحوت على شاطئ "سيلين".

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